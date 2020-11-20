Полицейские задержали рецидивиста, который скрывался от следствия.

Как рассказали в областном главке, сообщение о краже овощей в полицию поступило 27 июля от охранника Красноградской овощной фабрики. Мужчина заявил, что двое неизвестных воруют овощи на поле, которое принадлежит предприятию.На месте происшествия полицейские обнаружили 35 и 50-летних ранее судимых мужчин. Они успели похитить около 30 килограммов овощей. Во время досудебного расследования 35-летний злоумышленник скрылся от следствия, из-за чего был объявлен в розыск.В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили его местонахождение.По данному факту следственным Красноградского отдела полиции открыто уголовное производство по ч.3 ст. 15 ч. 2 ст. 185 (покушение на кражу) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.