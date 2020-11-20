Спасатели деблокировали водителя из покореженного в аварии автомобиля.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, вчера в 23:30 на номер «101» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на улице Алчевских в Харькове.В результате столкновения легковушки «Opel Astra» с деревом, его 24-летний водитель оказался зажат конструкциями автомобиля и для того, чтобы оказать пострадавшему водителю необходимую медицинскую помощь, спасателями ГСЧС пришлось освобождать его из металлической ловушки с помощью специальных инструментов.Все обстоятельства аварии устанавливаются правоохранителями.