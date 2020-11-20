Пострадавший угрожал женщине с ребенком гранатой, одна из которых сдетонировала у него в руке.

Как сообщают в пресс-службе главка, в 11:46 в полицию поступило сообщение от женщины, которая рассказала, что к ней пришел ее бывший муж и угрожает гранатой. Вместе с ней в помещении находился пятилетний ребенок и ее сестра.На место сразу приехала следственно-оперативная группа, руководство Слободского отдела полиции, спецподразделение «КОРД», взрывотехникии передвижная криминалистическая лаборатория.Находясь на детской площадке у дома, мужчина решил вытащить чеку боевой гранаты, однако та взорвалась у него в руках.