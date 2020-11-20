Об этом рассказали в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Как рассказали медики, вчера вечером в службу «103» поступил вызов в один из районов Харькова о том, что 42-летнему мужчине стало плохо.«Во время госпитализации у больного произошло остановка сердца. Бригада ЭМП 207 сразу начала проведение реанимационных мероприятий. Благодаря профессиональным действиям медиков, сердечную деятельность мужчины удалось восстановить», - прокомментировали в Центре медицинской помощи.Больного госпитализировали в лечебное учреждение.