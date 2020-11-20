Мужчина сначала хотел взорвать бывшую жену с ребенком и ее сестрой, но в итоге пострадал сам, лишившись кисти.

Как сообщают в пресс-службе главка, в 11:46 в полицию поступило сообщение от женщины, которая рассказала, что к ней пришел ее бывший муж и угрожает гранатой. Вместе с ней в помещении находился пятилетний ребенок и сестра.Комментируя происшествие в полиции сообщили, что мужчина пришел к бывшей жене, якобы за долгом, вооруженный тремя гранатами РГД-5. Одну он бросил с улицы в окно кухни, другую - в комнату. Обе гранаты взорвались. Убегая от полицейских мужчина выбежал на детскую площадку Там он подорвал третий боеприпас. Взрывом ему ампутировало кисть руки. Никто из других граждан не пострадал. Следователи открыли уголовное производство и выясняют все детали этой криминальной истории.Свидетели на месте происшествия рассказали, что ссора была из-за алиментов, а мужчина бывший сотрудник правоохранительных органов и регулярно угрожает женщине расправой.