Причину возгорания установит расследование.

Как рассказали в Службе по чрезвычайным ситуациям, 20 ноября в 10:55 на номер «101» поступило сообщение о пожаре на территории складского помещения частного предприятия на улице Биологической.«К месту происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения ГСЧС по повышенному номеру вызова. Всего восемь пожарных автоцистерн, две автолестницы и два аварийно-спасательных автомобиля. По прибытию первых подразделений установлено, что горит крыша одноэтажного складского помещения на площади около 70 кв.м. Для борьбы с огнем были задействованы пять водяных пожарных стволов, а также пенный генератор», - сообщили в ведомстве.В 11:25 пожар удалось локализовать, а в 13:44 состоялась окончательная ликвидация отдельных очагов горения.