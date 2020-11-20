Прогноз погоды в Харькове на 21-22 ноября.

Как сообщили в пресс-службе городского совета со ссылкой на региональный центр по гидрометеорологии, в субботу в городе – облачно, с прояснениями, днем - небольшой снег, мокрый снег, на дорогах - гололедица, ветер – 3-8 м/с.Температура воздуха ночью – 3-5 градусов ниже нуля, днем – от нуля до 2 градусов мороза.В воскресенье – облачно, с прояснениями, ночью - небольшой снег, мокрый снег, днем – без существенных осадков, ветер – 3-8 м/с.Температура воздуха ночью – 1-6 градусов мороза, днем – от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.