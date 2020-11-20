Решая купить новый аппарат для развития бизнеса, Вы выбираете среди многих производителей. Это и продукция брендов с мировым именем, которая отличается высокими стоимостью, качеством и приборы компаний азиатского рынка. Во втором случае существует много рисков, которые компания берет на себя.На что же обращать внимание при таком сложном выборе?
Первое — это сертификация продукции. Очень важно, чтобы оборудование было протестировано на безопасность и качество. Например, аппараты кавитации основаны на технологии неинвазивного ультразвука и каждый элемент должен работать идеально. Так, продукция компании Zemits имеет не только международный сертификат качества FDA, но и соответствие директивам Европейского Союза СЕ.
Помощь в развитии бизнеса. Сейчас косметологические бренды — это не просто изготовители бьюти-продукции, а полноценные партнеры по бизнесу. Например, с покупкой аппаратов Zemits, клиенты получают план привлечения клиентов и доступ к закрытому маркетинговому порталу, где они найдут эффективные материалы для продвижения.