Решая купить новый аппарат для развития бизнеса, Вы выбираете среди многих производителей. Это и продукция брендов с мировым именем, которая отличается высокими стоимостью, качеством и приборы компаний азиатского рынка. Во втором случае существует много рисков, которые компания берет на себя.

На что же обращать внимание при таком сложном выборе?Очень важно, чтобы оборудование было протестировано на безопасность и качество. Например, аппараты кавитации основаны на технологии неинвазивного ультразвука и каждый элемент должен работать идеально. Так, продукция компании Zemits имеет не только международный сертификат качества FDA, но и соответствие директивам Европейского Союза СЕ.Сейчас косметологические бренды — это не просто изготовители бьюти-продукции, а полноценные партнеры по бизнесу. Например, с покупкой аппаратов Zemits, клиенты получают план привлечения клиентов и доступ к закрытому маркетинговому порталу, где они найдут эффективные материалы для продвижения.