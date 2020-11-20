24 сентября в восьмиквартирном историческом здании на улице Конторской возник серьезный пожар, на ликвидацию которого было брошено 56 спасателей и 16 единиц пожарной техники. Однако огонь фактически уничтожил здание и унес жизни двух человек.

Буквально на следующий день в доме выключили электричество, сказали всем забрать вещи и съехать.Сегодня у погорельцев одна розетка на всех. Греются от обогревателей по очереди и не имеют возможности нормально приготовить еду или включить ребёнку компьютер, чтобы сделать уроки. Каждую неделю обращаются за помощью, но власти пока только обещают.Подробности о том, как сегодня пытаются выжить жители сгоревшего дома рассказала Елена Павличенко в "ТИПА НОВОСТИ".