Мужчина как раз прятал дозы, когда его заметил патруль.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, заметив правоохранителей, мужчина попытался скрыться, однако полицейские догнали злоумышленника.«Во время общения он заметно нервничал. И не зря, ведь впоследствии он сообщил, что с собой у него свертки с веществом растительного происхождения, по его словам, наркотического. Также мужчина сказал, что эти свертки он распространял через так называемые закладки», - рассказали в управлении.На место вызвали следственно-оперативную группу, которая займется расследованием всех обстоятельств незаконной деятельности мужчины.