В разгар пандемии коронавируса страховые компании наперебой предлагают полисы, предусматривающие разовые выплаты в случае заражения Covid-19. В чем суть такого страхования, стоит ли его оформлять и на какие важные детали необходимо обратить внимание, разбирался «Вечерний Харьков».

Возрастная дискриминация

Заболевание должно быть подтверждено

Подтвердить Covid-19 не так-то просто

Получится ли уложиться в срок?

Лучше оформлять общую медицинскую страховку

Ежедневный прирост инфицированных в Украине приближается к десяти тысячам, а на Харьковщине ряды коронавирусных больных ежесуточно пополняют вы среднем около 800 человек. Прогнозы о том, сколько еще будет бушевать вирус – разные, называют сроки от полугода (до следующего лета) до пяти лет. В этой ситуации активизировались страховые компании, предлагая украинцам «коронавирусные» страховки, позволяющие получить единоразовые выплаты в случае заболевания или смерти от Covid-19.Среди предложений есть программы корпоративного страхования. Так, одна из компанийпредлагает застраховать на полгода коллектив от десяти человек на общую сумму 100 тысяч гривен. Под страхование подпадают люди в возрасте до 59 лет. В случае выявления вируса обещают выплатить 2,5 тыс. грн; если заболевание привело к пневмонии с госпитализацией – 9 тыс. грн; если лечение осуществляется в реанимации – 40 тыс. грн, а в случае летального исхода – 100 тыс. грн (выплачивается родственникам). Стоимость страховки – 865 грн на шесть месяцев и 1585 грн на год.Продают также полисы для физических лиц, предусматривающие выплаты в случае заражения или смерти от Covid-19. Так, одна из страховых компаний, например, обещает выплаты в размере 2 тыс. грн в случае подтвержденного факта заболевания плюс 7 тыс. грн – в случае осложнения в виде пневмонии, плюс еще 30 тыс. грн – если человек попадает с пневмонией в реанимацию и плюс 31 тыс. грн в случае летального исхода. То есть максимальная общая страховая сумма составляет 70 тысяч гривен. Сумма взноса при страховании на шесть месяцев – 936 гривен.Другая компания предлагает страховые выплаты в сумме 50 тыс., 80 тыс. или 100 тыс. грн. Причем стоимость страховки меняется в зависимости от возраста. Так, например, для человека до 30 лет она составляет 1,62% годовых – от страховой суммы возмещения, которая предполагается в случае наступления страхового случая; от 30 до 40 лет – 2,15%, для людей в возрасте от 61 до 59 лет – уже 5%. Люди более старшего возраста на страховку вообще могут не рассчитывать. Кроме того, компания отказывается страховать от Covid-19 людей с инвалидностью, онкобольных, имеющих сердечно-сосудистую патологию, находящихся на учете в психоневрологическом диспансере, нарко- и кожвендиспансере и т.д. Если же человек, заключая договор, не сообщил о сопутствующих диагнозах, страховщик имеет право отказать в страховой выплате.Как видим, страхованию подлежат, собственно говоря, здоровые люди, не имеющие серьезных хронических заболеваний, которые могут осложнить протекание коронавирусной болезни, к тому же либо молодые, либо среднего возраста.По просьбе «Вечернего Харькова» специалисты юридической компания «Арес» проанализировали несколько договоров от различных страховых компаний. По словам юриста Романа Чумака, в принципе, они между собой похожи. Разница – в основном лишь в сумме выплат. А вот объединяет договоры возрастная дискриминация, то есть тот факт, что размер страховой премии напрямую зависит от возраста человека, который подписывает документ.– Статистика свидетельствует, что от коронавирусной инфекции чаще умирают люди в пожилом возрасте, тогда как у молодых и здоровых заболевание проходит в основном довольно легко. Поэтому страховщики установили предел для возраста застрахованных по таким полисам. Чем старше человек, тем выше стоимость договора. Большинство компаний не хотят страховать людей старше 60 лет, – замечает Роман Чумак.Кстати, чтобы заинтересовать клиентов, страховые компании предлагают различные опции.– В частности, на протяжении года с момента вступления в силу договора страхования человек может пользоваться сервисом «Ликар онлайн» через подключение к платформе «Телемедицина», где ему гарантируют неограниченное количество онлайн-консультаций терапевта или педиатра и пять консультаций специалистов узкого профиля, – говорит Роман Чумак.Сегодня, в разгар эпидемии, когда ежедневный наплыв новый больных огромен, казалось бы, страховать от Covid-19 – большая глупость. Однако в договорах страхования имеются некоторые нюансы, которые, по словам юристов, позволяют компаниям обогащаться. За что же могут уцепиться страховые компании при рассмотрении вопроса о выплате либо отказе в возмещении?Ключевой вопрос при получении возмещения, по словам Романа Чумака, заключается в том, что заболевание человека коронавирусом должно быть официально подтверждено.– Фактически страховка от коронавируса – обычное страхование на случай заболевания. Некоторые компании так и пишут: страхование на случай коронавирусной инфекции. Это означает, что ответственность страховой компании ограничена наступлением конкретного риска, то есть заболевание вирусной инфекцией Covid-19, которое подтверждено документально, – говорит юрист. – Подтверждением может быть выписка из карты амбулаторного или стационарного больного (форма 027/о) либо выписка из медицинской карты стационарного больного, заключения медицинских и лабораторных исследований, которые подтверждают диагноз (в случае их проведения). Просто положительного ПЦР-теста в этом случае недостаточною.С учетом нашей реальности такие справки во многих случаях получить довольно проблематично.– Получить такой документ в больнице могут только люди, находящиеся между жизнью и смертью, поскольку госпитализируют сегодня исключительно тяжелых больных. Всем остальным рекомендуют лечиться дома. Связаться с семейным врачом по телефону сегодня практически нереально. Кроме того, нередко даже при наличии симптомов, указывающих на Covid-19 – таких, как потеря обоняния и вкуса, высокая температура, слабость и разбитость во всем теле – ПЦР-тест иногда дает отрицательный результат, и врач не может констатировать факт заболевания Covid-19. А переделывать несколько раз тест в частных лабораториях (причем обязательно сертифицированных) – удовольствие не из дешевых. К тому же человек, который буквально падает от слабости, в первую очередь думает о том, как лечиться, а не о сборе бумажек, – говорит Роман Чумак. – Соответственно, у вас нет подтверждающего документа, а это значит – неполный комплект документов. Многие болеют, умирают, но Covid-19 им не диагностируют.Кроме того, в течение определенного срока с даты наступления «события, которое имеет признаки страхового случая», нужно подать заявление. В различных страховых компаниях срок колеблется от трех до пяти дней.– Во всех договорах прописано: если вы не сделали это вовремя, вам откажут в выплате страхового возмещения. Если же вы не уложились в срок по объективным причинам, срок может быть продлен. Но объективные причины опять-таки нужно доказать, – отмечает Роман Чумак. – Смоделируем ситуацию. Человек лежит дома практически в бессознательном состоянии, в больницу не кладут, тест сдал – ждет результатов. Кто будет подтверждать, что он не мог вовремя сообщить в страховую компанию о наступлении страхового случая? Больной человек вряд ли будет искать доказательства – ему не до того.Также стоит обратить внимание, что именно в договоре считается страховым случаем.– Если это любое сопутствующее заболевание, которое не связано с тем, что указано в договоре, то возмещения вы не получите, – говорит юрист. – Все эти нюансы нужно учитывать при выборе страховой компании и при заключении договораТаким образом, делает вывод юрист, страховка от Covid-19 – штука достаточно рискованная и страховаться исключительно от коронавируса не имеет смысла.– Если у вас будет заболевание, которое сопряжено с Covid-19, но по договору не является страховым случаем, то страховая компания может отказать в выплате, – обращает внимание Роман Чумак. – Есть смысл оформлять общую медицинскую страховку, которая будет включать сопутствующие заболевания. То есть заключать договор страхования, предусматривающий максимальное количество сопутствующих болезней, которые могут быть спровоцированы или обострены коронавирусом. Дело в том, что по сути Covid-19 – это болезнь, которая обостряет ваши хронические заболевания, что и приводит к летальному исходу. Люди не умирают конкретно от Covid-19, они умирают от пневмонии, кровоизлияния в мозг, инфаркта и т.д.