Недавнее резонансное ДТП на проспекте Науки потрясло всю страну. Безусловно, основная часть вины за аварии, происходящие в Харькове, – на участниках дорожного движения, которые нарушают правила и по-хамски ведут себя на дорогах. Однако значительная доля ответственности все же лежит на городской власти, отмечают эксперты.

Средства выделяются – результата нет

Во многих авариях есть вина горсовета

Контроль на дорогах ухудшился?

Полиция определила опасные участки

За установку видеокамер отвечает местная власть

Зона применения TruCam расширена

Основной превенцией должна стать неотвратимость наказания

Проблема несоблюдения правил дорожного движения в Украине с каждым годом заостряется.– По официальным данным Патрульной полиции за десять месяцев 2020 года в Украине произошло 135 622 ДТП, что на 5% больше, чем за такой же период предыдущего года. За это время погибло 2 842 человека – на 4,2% больше по сравнению с 2019-м. И было травмировано 26 726 человек, – приводит статистические данные вице-президент общественной организации «Общество участников движения» Виктор Козориз.Харьковская область не выбивается из общей динамики.– За десять месяцев в области было зафиксировано 1 549 ДТП с пострадавшими, что на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Погибло 150 человек – на 7 % больше, чем прошлом году. Травмировано 1 858 человек, что на 7% больше, чем год назад, – продолжает Виктор Козориз. – Поэтому говорить о том, что ситуация стабилизировалось, не приходится.По его словам, люди в основном обращают внимание на резонансные ДТП, которые время от времени будоражат общество. Однако в Украине на дорогах ежедневно погибает около десяти человек.– К сожалению, такая ситуация остается катастрофически стабильной, власть не в состоянии на нее повлиять, чтобы снизить уровень смертности и дорожного травматизма, – отмечает общественник.Особое внимание эксперт заостряет на ответственности органов местного самоуправления.– В частности, Харьковского горсовета – за ситуацию по обустройству дорог, пешеходных переходов, перекрестков современными средствами снижения скорости, по обеспечению контроля за дорожным движением, автоматического контроля, видеонаблюдения. Ничего этого сегодня нет, – обращает внимание Виктор Козориз.Например, в Харькове обещали создать ситуативный центр по безопасности, который в числе прочего реагировал бы и на безопасность дорожного движения. Предполагалось, что это будет подспорье и в работе полиции.– До сих пор в Харькове такого центра нет, – замечает активист. – Каждый год Харьковский горсовет принимает городские программы по безопасности дорожного движения, на которые выделяются огромные средства, но результата мы не видим. Где-то устанавливаются светофоры, дорожные знаки, перекладывается дорожное покрытие, но уровень травматизма и смертельного травматизма на дорогах, к сожалению, растет. И это объективная статистика.По словам Виктора Козориза, после каждого резонансного ДТП общественные активисты разрабатывают предложения по безопасности участников движения, направляют на рассмотрение в мэрию, но, как правило, никакой реакции не следует.– В частности, мы предлагаем создать в Харькове фонд помощи пострадавшим в ДТП, который предоставлял бы помощь людям, пострадавшим не по своей вине. Чтобы это зависело не от мэра – кому давать деньги, а кому – нет, а чтобы люди могли сразу же автоматически получить помощь на лечение и реабилитацию, – говорит Виктор Козориз. – Во многих авариях, которые происходят на территории города, есть вина городского совета – где-то не учли высоту бордюра, где-то соответствующим образом не оборудовали остановку общественного транспорта. Ведь были и такие случаи, когда автомобиль вылетал на остановку общественного транспорта и гибли люди. А потом выяснялось, что остановка не была должным образом оборудована. Это комплексная проблема и к ее решению необходимо подходить комплексно.Еще одно предложение общественников, которое тоже не было реализовано, – в городе должен работать как минимум координационный совет по безопасности дорожного движения, в который входили бы представители патрульной полиции, общественности, органов местной власти, коммунальщики – то есть все, кто отвечает за дороги.– Совет должен реагировать на ситуацию с безопасностью дорожного движения не тогда, когда уже произошло ДТП, а превентивно – проводить мониторинг безопасных мест, реагировать на обращения граждан, – продолжает Виктор Козориз.Кстати, харьковчане очень активно выдвигают предложения городской власти, как повысить безопасность на дорогах города.– Если зайти в раздел петиций на сайте Харьковского горсовета, там есть огромное количество предложений относительно безопасности дорожного движения, с которыми обращаются люди к городской власти. Где-то светофор необходимо поставить, где-то оборудовать пешеходный переход, где-то ограничить скорость движения... Все это говорит о том, что людей действительно волнует данный вопрос, но власть не всегда адекватно реагирует на подобные предложения. И в этом я сегодня вижу самую большую проблему, – замечает Виктор Козориз. – Безусловно, основная вина за ДТП – на участниках дорожного движения, которые нарушают правила, по-хамски ведут себя на дорогах, но значительная доля ответственности лежит и на городской власти.Активист отмечает, что в целом ухудшился контроль за безопасностью дорожного движения со стороны патрульной полиции.– Патрульные просто перегружены вызовами на другие нарушения, преступления и не могут эффективно контролировать дорожное движение, – говорит он. – Раньше я видел как минимум три патрульных авто с мигалками в разных местах, что производило определенный эффект присутствия и для водителей, и для меня как гражданина. Я вижу, что полиция рядом, я могу рассчитывать на помощь. Сегодня я очень редко вижу патрульных, которые дежурят на дорогах.Начальник управления патрульной полиции Харьковской области Алена Стрижак не считает, что внимание патрульных на дорогах несколько ослабло, однако подтверждает, что полиция действительно в первую очередь реагируют на вызовы, а нагрузка по сравнению с прошлым годом существенно увеличилась.– Не отреагировать на вызов мы не можем. А в свободное от вызовов время обязательно контролируем безопасность дорог. Помимо этого, постоянно заступают на дежурство отдельные экипажи по безопасности дорожного движения, – говорит Алена Стрижак. – По состоянию на сегодняшний день на линии находится 46 патрулей – это трасса и город. Небольшая недостача машин для патрулировании сейчас имеется – автомобили находятся на техническом обслуживании. Но это дело нескольких дней.Алена Стрижак сообщила, что Центр безопасности дорожного движения в Харькове уже открыт, но полноценно к работе еще не приступил.– В сентября я вместе с отделом безопасности дорожного движения была приглашена на открытие центра. Как раз тогда мы знакомились с его функционалом, – говорит начальник управления патрульной полиции. – Но более детально сотрудничать с этим центром будем, когда запустится автоматическая фиксация правонарушений, когда уже будет реализован проект, будут установлены камеры в местах наиболее вероятного превышения скорости. Мы подавали в мэрию список таких мест, согласовывали.Всего, по данным патрульной полиции, в Харькове 28 аварийных участков – на Полтавском шляхе, Московском проспекте, проспекте Науки и т.д.– Мы провели подробный анализ каждого из 28 участков. На протяжении года начиная с весны мы отработали каждый перекресток. Девять из них поданы как самые аварийные – с тем, чтобы на этих участках измерялся скоростной режим. Три из них были поданы в органы местного самоуправления с предложением об установке светофоров, – рассказывает Алена Стрижак. – Соответственно, на некоторых участках мы измеряем скорость прибором TruCam. Отдельные перекрестки не очень нагружены в плане трафика, но иногда в связи с нарушением ПДД нуждаются в усиленном патрулировании.Что касается автоматической фиксации, то ее установка полностью лежит в поле ответственности городской власти.– Сначала летом, а потом в сентябре по нашему обращению в органы местного самоуправления началось сотрудничество по определению мест, в которых наиболее целесообразно устанавливать камеры. И органы местного самоуправления сейчас занимаются реализацией этого проекта, – говорит Алена Стрижак.При этом она отмечает, что на проспекте Науки, где произошло резонансное ДТП, организация дорожного движения достаточно хорошая.– Все видно, читаемо, разметку невозможно не заметить. Но если водитель будет нарушать правила дорожного движения, соответственно, будут происходить такие ситуации. На этом проспекте жестко контролируется соблюдение правил дорожного движения, но если водитель не следует знакам, которые там установлены, дорожной разметке, нарушает правила – это всегда приводит к аварийной обстановке, а в худшем случае – к ДТП с потерпевшими.В целом же, как утверждает Алена Стрижак, Харьковская область – не самая аварийная на территории Украины по дорожной обстановке в сфере деятельности патрульной полиции. А уровень аварийности, связанный именно с пешеходами, по сравнению с прошлым годом даже снизился на 10%.– Относительно пешеходов проводим и разъяснения в автошколах, и дистанционные уроки. Обновляем и создаем новые предупреждающие надписи в городе для пешеходов, которые переходят дорогу: «Выключи телефон», «Сними наушники» и т.п., – говорит начальник управления.Кроме того, патрульные анализируют дорожную обстановку.– В этом году мы особое внимание уделяли качеству проезжей части, соответствующие предписания выдавались собственникам дорог. Кроме того, направлялась информация в органы местного самоуправления, – отмечает Алена Стрижак.Продолжается работа с водителями.– Если водитель не дает дорогу пешеходу, не сбрасывает скорость перед переходом – это его часть вины и за такое водитель однозначно нечет ответственность, – говорит она.Для снижения аварийности на дорогах Харькова и области была расширена зона, на которой патрульная полиция уполномочена изменять скорость прибором TruCam.– И добавились новые отрезки дорог – например, трасса в сторону Сум Харьков – Ахтырка. До лета нынешнего года измерение скорости там не велось. Трасса М-03 от Полтавской области до Харькова, трасса М-29 от Днепропетровской области до Харькова полностью контролируются приборами TruCam. Кроме того, в пределах города Белгородское шоссе, проспект Гагарина, Полтавский шлях, Московский проспект – все это зоны измерения скорости прибором TruCam, – рассказывает начальник патрульной полиции.По ее словам, на 40% увеличилось количество водителей, привлеченных к ответственности за превышение скорости.– Во-первых, увеличились зоны контроля скорости, а во-вторых – именно на тех отрезках, где водители зачастую превышают скорость, мы как раз и применяем данный прибор, – поясняет Алена Стрижак.По мнению руководителя общественной приемной Харьковской правозащитной группы Людмилы Клочко, самая действенная превентивная мера по предупреждению нарушений правил дорожного движения – неотвратимость наказания.В Харьковскую правозащитную группу, по ее словам, обращаются харьковчане по разным вопросам, в том числе и пострадавшие в ДТП.– Многие жалуются, что наказание для нарушителей слишком незначительно, а ДТП фиксируются с большими ошибками (может, и намеренно) и потом ничего невозможно с этим сделать. В результате многим нарушителям, которые сбили человека насмерть или причинили серьезные травмы (а уголовная ответственность начинается со средней тяжести), удается избежать наказания, – рассказывает Людмила Клочко. – И единственным способом превенции является неотвратимость наказания.Правозащитница приводит в пример историю с Еленой Зайцевой, которая сбила на ул. Сумской 11 пешеходов, из которых шестеро погибли.– Сколько раз ее наказывали за превышение скорости, за нарушение правил дорожного движения? Много раз. И ни разу не сделали то, что должны были сделать, – не лишили ее права управлять автомобилем, – говорит Людмила Клочко. – Понятно, что люди имеющие автомобили – далеко не бедные, есть много так называемых мажоров, которым удается правдами и неправдами избежать наказания за свои действия. Поэтому именно неотвратимость наказания – основа основ для предупреждения нарушений правил дорожного движения.По словам Алены Стрижак, вопрос лишения прав нарушителя ПДД находится не в компетенции патрульной полиции, а лежит в законодательной плоскости. Санкция о лишении права управления автомобилем предусмотрена исключительно том случае, если совершено административное правонарушение в виде ДТП, то есть по статье 124 КУоАП. Во всех остальных случаях для нарушителей предусмотрен штраф.