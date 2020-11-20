Кабинет министров предлагает Верховной Раде принять закон о введении накопительной профессиональной пенсионной системы, правда, пока не для всех. Соответствующий законопроект одобрен 18 ноября на заседании правительства.

Документ предусматривает введение накопительной профессиональной пенсионной системы для отдельных категорий лиц в возрасте до 35 лет из числа занятых на вредных работах и некоторых других категорий лиц, которые имеют право на льготное пенсионное обеспечение, сообщает Liga.net.Объем средств для введения накопительной системы оценивается в 2–3 миллиарда гривен в год.Предусматривается, что до полного перехода на выплаты источником финансирования пенсий будут страховые взносы. Их будут уплачивать работодатели за счет повышенной ставки единого социального взноса вместо механизма возмещения.Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что в связи с демографическими тенденциями и старением нации Украина может столкнуться с ситуацией, что лет через 15 не сможет платить пенсии.Напомним, в октябре 2017 года вступил в силу закон о пенсионной реформе. На первом этапе повысили пенсионный возраст, пересчитали пенсии тем, у кого большой рабочий стаж, и внедрили автоматическую индексацию пенсий. С 2019 года должен был вступить в силу второй этап реформы – накопительные пенсии. Однако этот этап до сих пор не реализован.