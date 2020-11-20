Граждане Украины не обязаны проходить платное тестирование на коронавирус, чтобы вернуться домой из-за границы, утверждают в Министерстве охраны здоровья и призывают звонить на горячую линию ведомства, если в аэропорту принуждают делать платный тест.

Украинцы, которые возвращаются из-за границы, не должны принудительно сдавать платный тест на Covid-19, пояснил журналистам заместитель главы МОЗ Ярослав Кучер.– Есть интересные обращения в контакт-центр Минздрава по вопросам диагностики, когда наших граждан, возвращающихся из-за границы – из рабочих командировок, с отдыха – принуждают делать платный тест в аэропорту. Например, был такой случай с моряками в одном из аэропортов. Хочу передать привет в одесский аэропорт и напомнить, что наши граждане не обязаны проходить тестирование для того, чтобы вернуться в свою страну. Им устанавливается соответствующее приложение и они могут сдать тесты в стандартном режиме, после чего будут сняты с самоизоляции, – отметил Ярослав Кучер.Он предположил, что в случаях, когда такое происходит, это делается намеренно, чтобы дать возможность заработать конкретной лаборатории в аэропорту.Чиновник призвал украинцев обращаться по всем вопросам, которые касаются инфицирования Covid-19, в контакт-центр Минздрава по номеру