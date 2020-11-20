С 1 декабря в Украине повысится прожиточный минимум, а также связанные с этим показателем пенсионные выплаты для некоторых категорий пенсионеров.

– В декабре будет повышение прожиточного минимума с 1712 до 1769 грн (для лиц, которые потеряли работоспособность). Соответственно, повысится минимальная пенсия (также с 1712 грн до 1769 грн) и надбавки, размер которых зависит от прожиточного минимума, – отметил в эфире телеканала «UA: Перший» советник министра социальной политики Николай Шамбир.По словам Николая Шамбира, возрастут также максимальные пенсии. Размер максимальной пенсии составляет десять прожиточных минимумов, то есть с 1 декабря размер таких выплат увеличится с 17 120 грн до 17 690 грн.– Достаточно небольшой процент пенсионеров в Украине получает максимальные пенсии. Это буквально несколько тысяч человек, – уточнил советник министра.Кроме минимальной и максимальной пенсии по возрасту, а также надбавок, привязанных к прожиточному минимуму, с 1 декабря также возрастут:– минимальная пенсия по инвалидности и минимальная пенсия в связи с потерей кормильца;– минимальные пенсионные выплаты шахтерам, инвалидам войны, участникам боевых действий, людям с инвалидностью, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы;– пенсии за особые заслуги перед Украиной;– ежемесячная государственная адресная помощь людям с инвалидностью из числа участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС и на уход инвалидам войны и участникам боевых действий.Кроме того, с 1 декабря вырастет надбавка пенсионерам за стаж. Это ежемесячная доплата для тех, кто имеет стаж более 35 лет (мужчины) и 30 лет (женщины). Такая надбавка составляет 1% от минимальной пенсии за каждый дополнительный год, она вырастет с 17,12 грн до 17,69 грн.Перерасчет пенсий с 1 декабря будет проведен автоматически. Этот процесс не требует личного обращения граждан в органы Пенсионного фонда.Для справки: на 1 октября 2020 года в Украине было 11 219 396 пенсионеров. Средний размер пенсионных выплат на эту дату составлял 3 410,60 грн (121,3 доллара по официальному курсу НБУ на 18 ноября).