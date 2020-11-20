Сотрудники Киевского районного отделения полиции устанавливают местонахождение 44-летнего Зинченко Дмитрия Анатольевича.

По словам правоохранителей, мужчина жил в квартире по улице Академика Павлова, но после совершения преступления преступник скрылся.рост 185 см, худощавого телосложения, волосы темные. Имеет залысины.в черную куртку с капюшоном, черные брюки, кроссовки с логотипом «Reebok».Уважаемые граждане, если вам известна информация о местонахождении мужчины, просим сообщить в Киевское отделение полиции ГУНП в Харьковской области по телефонам:или