Сотрудники Киевского районного отделения полиции устанавливают местонахождение 44-летнего Зинченко Дмитрия Анатольевича.По словам правоохранителей, мужчина жил в квартире по улице Академика Павлова, но после совершения преступления преступник скрылся.
Приметы злоумышленника: рост 185 см, худощавого телосложения, волосы темные. Имеет залысины.
Был одет в черную куртку с капюшоном, черные брюки, кроссовки с логотипом «Reebok».
Уважаемые граждане, если вам известна информация о местонахождении мужчины, просим сообщить в Киевское отделение полиции ГУНП в Харьковской области по телефонам: (057)700-43-04, 0986202088, 0937082988 или 102.