Иногда из-за неуплаты штрафа за нарушение правил дорожного движения автомобиль может находиться в розыске, а его владелец даже не будет обладать такой информацией. Получить информацию о наличии штрафов и оплатить их можно онлайн

Чтобы узнать о наличии штрафа и оплатить его, сначала нужно авторизоваться в личном кабинете в приложении «Дія», сообщается на Facebook-странице Министерства юстиции. Найти информацию об имеющихся долгах или штрафах можно в разделе "Услуги".В этом же разделе можно оплатить долги. При этом квитанция об уплате сохраняться в приложении. Ее можно скачать или отправить себе по электронной почте.После уплаты можно отследить изменение статуса штрафа или долга по исполнительному производству.В министерстве подчеркивают, что цифровизация исполнительных производств и штрафов за нарушение правил дорожного движения предоставляет следующие возможности физическому лицу:– убедиться в отсутствии или наличии задолженности;– получить информацию об исполнительном производстве, стороной которого он является, в частности о том, с чем связана задолженность и какие процессуальные действия совершены исполнителем;– оплатить онлайн сумму штрафа или задолженности в рамках соответствующего исполнительного производства.