Нет счетчика – с нового года отключат газ. Такая норма прописана в Законе «Об опеспечении коммерческого учета природного газа». Неужели тысячи харьковчан среди зимы могут остаться без голубого топлива?

Согласно действующему закону «Об опеспечении коммерческого учета природного газа», с 1 января 2021 года всем потребителям, у которых нет прибора учета, должны отключить голубое топливо.И хотя нардепы закон не пересмотрели, паниковать харьковчанам не стоит. Как сообщили «Вечернему Харькову» в «Харьковгоргазе», на период карантина кампания по установке потребителям бесплатных счетчиков практически заморожена. Так что данная норма закона с нового года, скорее всего, действовать не будет.– Вы представляете – в карантин приходить к людям в дом? Процесс осложняется еще и тем, что жильцы зачастую просто не открывают двери, не пускают газовщиков в квартиру. Многие вообще отказываются от установки индивидуального прибора. Так что в период карантина устанавливаем приборы учета точечно, в основном в домах с небольшой этажностью, в пятиэтажках, – рассказывает руководитель пресс-службы АО “Харьковгоргаз» Марина Польшина. – Что будет дальше, неизвестно. Возможно, внесут изменения в закон, или НКРЭКУ продлит сроки установки счетчиков.Пока не вмешался карантин, компания планировала до конца года установить 40 тысяч приборов учета. Сколько уже установлено, не озвучивают – обещают подвести итоги ближе к концу года.АО «Харьковгоргаз» устанавливает харьковчанам индивидуальные счетчики бесплатно – в рамках инвестиционной программы, утвержденной НКРЭКУ, за средства, выделенные в виде тарифа на распределение природного газа. Заявки подавать не надо. Компания работает по установленному графику. Согласно закону «Об обеспечении коммерческого учета природного газа» надо было до 2021 года обеспечить всех потребителей приборами учета.– На время работ газ в доме отключаем и восстанавливаем подачу после стопроцентной установки счетчиков, то есть в разные сроки. Все зависит от жильцов: будут ли они дома во время проведения работ, о которых мы предупреждаем заранее; откроют ли дверь сотрудникам компании; в порядке ли у них газовое оборудование и вытяжка и т.д., – перечисляет Марина Польшина. – Основная проблема – недопуск сотрудников газораспределительной компании. Своевременный допуск газовщиков во все квартиры существенно ускоряет процесс восстановления газоснабжения.Если потребитель отказывается от установки квартирного счетчика за счет «Харьковгоргаза», сотрудники газовой компании составляют акт.– И потребителя переводят на предельные нормы потребления газа согласно Кодексу газораспределительных систем. То есть платить ему придется втрое дороже, – говорит Марина Польшина. – Сейчас предельная норма потребления на одного человека (при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения) составляет 9,8 кубометра в месяц – вместо действующей нормы 3,28 кубометра. К тому же таким потребителям все равно придется установить счетчик, только уже за свой счет. Успеть надо, опять-таки согласно закону «Об обеспечении коммерческого учета природного газа», до 1 января 2021 года. Но акцентирую внимание: в связи с карантином работа застопорилась. Надеемся, что власти отложат отключение от газа домохозяйств без счетчиков.Размер платы за доставку газа в следующем году изменится. У кого-то сумма станет больше, а у кого-то снизится. Все зависит от количества газа, использованного потребителем в 2020 году. За основу берется объем потребленного газа в течение «газового года» – это промежуток времени с 1 октября по 30 сентября.– На сегодняшний день харьковчане платят, исходя из объемов потребления газа в 2019-м, а в следующем году сумму пересчитают уже по данным за текущий год, – поясняет Марина Польшина. – Объем потребленного в 2020 году газа делится на 12 месяцев и умножается на тариф за доставку соответствующего оператора ГРС. Для Харькова этот коэффициент составляет 0,36, то есть стоимость доставки одного кубометра газа. Получается месячный платеж за доставку газа, который не меняется из месяца в месяц.Для новых клиентов, которые присоединились к газовым сетям менее девяти месяцев назад, и для клиентов с нулевым потреблением установлены фиксированные объемы:– 39 кубометров для домохозяйств с газовой плитой;– 126 кубометров для домохозяйств с плитой и газовой колонкой;– 314 кубометров для домохозяйств с автономным отоплением.– Останется ли прежним тариф на доставку и фиксированные нормы потребления, мы еще не знает. Все зависит от НКРЭКУ, – уточняет Марина Польшина.За консультацией харьковчане могут обратиться в контакт-центр АО «Харьковгоргаз» ежедневно с 8.00 до 20.00 по телефонам:. Можно также отправить сообщение по электронной почте: