Подробности с места происшествия рассказали журналисты телеканала "р1".

Как сообщили в полиции, мужчина пришел к бывшей жене, якобы за долгом, вооруженный тремя гранатами РГД-5. Одну он бросил с улицы в окно кухни, другую - в комнату. Обе гранаты взорвались. Убегая от полицейских мужчина выбежал на детскую площадку, где подорвал третий боеприпас. Взрывом ему ампутировало кисть руки. Никто из других граждан не пострадал. Следователи открыли уголовное производство и выясняют все детали этой криминальной истории.