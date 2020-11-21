Злоумышленнику грозит тюремное заключение до семи лет.

В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что с начала июня текущего года 49-летний житель Дергачевского района требовал у женщины передать ему 26 800 долларов США, которые она якобы задолжала.Угрожая убийством, мужчина два раза вывозил женщину к своему гаражу, а также забрал у нее документы на недвижимость.18 ноября после получения части денежных средств мужчина был задержан. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.