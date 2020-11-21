Накануне, 20 ноября в 17:51, на номер «101» поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в переулке Золотом.

К месту происшествия направились семь отделений пожарно-спасательной службы на автоцистернах, а также отделение учебной части Национального университета гражданской защиты Украины.На момент прибытия пожарных было установлено, что горят деревянные конструкции крыши, чердака и частично перекрытия жилого дома. Общая площадь пожара составила около 150 кв.м.Ликвидировать возгорание удалось лишь в 20:24. Вероятной причиной пожара, по мнению специалистов, является нарушение правил пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации печного отопления.