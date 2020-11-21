О домашнем насилии со стороны сына в Золочевское отделение полиции сообщила 56-летняя женщина

Прибывшие на место вызова правоохранители выяснили, что 32-летний мужчина уже находится на учете за совершение домашнего насилия и неоднократно был привлечен к административной ответственности за совершение аналогичных правонарушений. Заявительница также отметила, что между ней и сыном постоянно возникают споры, после чего он бросается в драку и ломает имущество.По данному факту следователями Золочевского отделения полиции открыто уголовное производство по ст. 126-1 (домашнее насилие) Уголовного кодекса Украины.