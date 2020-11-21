Подозреваемым грозит от девяти до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией.

В ходе расследования полицейские установили, что в Харькове двое мужчин организовали интернет-магазин по продаже наркотиков, где размещали информацию о продаже психотропных веществ и договаривались с потенциальными покупателями. Оплату получали на банковские карточки.В ходе обысков по месту жительства фигурантов уголовного производства, полицейские обнаружили свертки с наркотическими веществами и технику, с помощью которой осуществлялась продажа.«Мужчинам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 105 100 грн. В настоящее время указанные лица находятся в Государственном учреждении «Харьковский следственный изолятор», - сообщили в областной прокуратуре.