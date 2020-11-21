Пиротехники просят сообщать на линии «101» и «102» при опасных находках.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, за минувшие сутки пиротехнические группы аварийно-спасательного отряда специального назначения провели работы по обследованию территории Волчанского, Лозовского и Валковского районов области, а также Холодногорского района города Харькова.Всего было выявлено 10 боеприпасов, из которых два артснаряда калибра 76мм, семь минометных мин калибра 82 мм и граната РГД-33. Все опасные находки были вывезены на специальный подрывную площадку и уничтожены путем подрыва.