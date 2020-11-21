Как сообщает пресс-служба областного главка, ДТП произошло на автодороге «Киев-Харьков-Довжанский» рядом с поселком Забавное.

Полицейские выяснили, что 37-летний водитель автомобиля «Opel» при выезде со второстепенной дороги не убедился в безопасности маневра и выехал на перекресток, где столкнулся с автомобилем «ВАЗ». В результате аварии пострадали четыре человека, которые с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в местную больницу.Информация внесена в Единый учет Изюмского отделения полиции. Все обстоятельства аварии устанавливаются.