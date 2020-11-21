Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

В ведомстве рассказали, что в 16:35 в Киевское районное отделение полиции поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина крушит стекло в дверях облгосадминистрации.Личность злоумышленника была установлена. Им оказался 19-летний житель поселка Малая Даниловка. Он пояснил, что своими действиями хотел привлечь внимание, чтобы к нему на разговор вышли депутаты.По данному факту в полиции открыли уголовное производство по статье за хулиганство.