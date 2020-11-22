Об этом сообщили в пресс-службе КП "Харьковводоканал".

Как рассказали на предприятии, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:пр. Юбилейный, 47/19 (п. №2, стояк), 90 (п. №2, стояк), ул. Познанская, 1(п. №1, стояк)ул. Академика Проскуры, 5-г (п. №2, стояк)пл. Павловская, 10пер. Кипренский (ч/с), ул. Благовещенская, 38-е (п. №1, стояк), ул. Ильинская, 67 (п. №4, стояк)ул. Минская (ч/с), пер. Минский (ч/с), ул. 23 Августа, 22 (п. №3, спаренный стояк), ул. Есенина, 7 (п. №3, спаренный стояк), ул. Отакара Яроша, 23 (п. №1, стояк), (п. №2, стояк), 27-а (п. №1, стояк), ул. Бакулина, 3-а (п. №2, стояк), (п. №3, стояк), ул. Ахсарова, 18 (п. №6, стояк)