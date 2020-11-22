Соответствующая петиция была зарегистрирована на сайте городского совета.Харьковчанин Александр Рябинин обратился к городским властям с просьбой установить светофор на перекрестке улиц Дача 55 и Белгородское Шоссе.
По словам автора обращения, ввиду того, что в 2014 году рядом с перекрестком были построены и сданы в эксплуатацию два жилых девятиэтажных дома, трафик на данном перекрестке возрос.
«ДТП на данном перекрестке постоянно, особенно в условиях плохой видимости (Дождь, снег, туман, итд.)
Также отсутствует пешеходный переход в сторону велосипедной дороги, что вынуждает жильцов "перебегать" дорогу в неположенном месте, что опасно», - пишет Рябинин.
На данный момент петиция набрала 76 голосов из 5000 необходимых.