Причиной возгорания пожарные называют короткое замыкание.

Как сообщили в ГСЧС, вчера, 21 ноября, в 21:47 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел в частном предприятии по переработке подсолнечника в Золочеве.«На момент прибытия первых спасательных подразделений площадь пожара составила 100 кв.м. Горел склад хранения подсолнечника, масла и отходов производства. Оценив обстановку руководитель тушения пожара вызвал дополнительные силы и средства. Всего в тушении огня принимало участие два подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и 12 человек личного состава», - рассказали в ведомстве.Пожар был локализован в 23:10, а ликвидирован в 00:30. Пострадавших нет.