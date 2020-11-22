Для помощи пострадавшим на месте работали спасатели.

Как рассказали в пресс-службе областной ГСЧС, вчера вечером на трассе Харьков - Перещепино произошло дорожно-транспортное происшествие с участием «Merсеdes Sprinter» и грузового автомобиля с прицепом «DAF».В результате столкновения 59-летний водитель пассажирского микроавтобуса оказался зажатым конструкциями автомобиля и не мог самостоятельно выбраться. К тому же мужчина получил травмы и нуждался врачебной помощи.Прибывшие на место происшествия спасатели с помощью специального гидравлического инструмента деблокировали пострадавшего водителя и пассажирку, которых сразу же передали бригаде скорой медицинской помощи.Сейчас они находятся в городской больнице Краснограда.