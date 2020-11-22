Под зданием администрации мужчина кричал "Аллаху Акбар", а потом разбил стекло входной двери. Позже он пояснил, что таким образом хотел привлечь внимание депутатов, чтоб они вышли с ним поговорить.

В ведомстве рассказали, что вчера в 16:35 в Киевское районное отделение полиции поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина крушит стекло в дверях облгосадминистрации.Прибывшие на место вызова правоохранители установили, что злоумышленником оказался 19-летний житель поселка Малая Даниловка. Он пояснил, что своими действиями хотел привлечь внимание, чтобы к нему на разговор вышли депутаты.По данному факту в полиции открыли уголовное производство по статье за хулиганство, в рамках которого парню сообщили о подозрении.