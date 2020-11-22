22 ноября, в 8:38, на номер «101» поступила информация о пожаре на территории частного домовладения на улице Банковской в Московском районе Харькова.

К месту вызова направили два отделения на автоцистернах, на момент прибытия которых горели вещи в хозяйственной постройке, а огонь успел распространиться на площадь 20 кв.м. Благодаря работе пожарных, потушить возгорание удалось в 10:20.В результате пожара пострадал владелец дома, 1976 года рождения, которого с ожогами лица и рук госпитализировали в 4-ю больницу Харькова.Причина возникновения пожара неисправность печного отопления.