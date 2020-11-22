Правоохранители за сутки нашли мужчину, который может быть причастен к вооруженному ограблению магазина.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, 21 ноября они получили вызов о том, что в магазин на улице Зубенко зашел мужчина и, угрожая пистолетом, забрал деньги из кассы и блок сигарет. После чего злоумышленник сбежал.Благодаря видео с камер наблюдения удалось установить, что мужчина скрылся с места на автомобиле ВАЗ черного цвета, по которому сразу была разослана ориентировка.«Сегодня на проспекте Юбилейном патрульные заметили похожее по описанию авто, которое остановилось возле одного из жилых домов. Также в автомобиле находился и водитель, который также соответствовал описанию. Для выяснения всех обстоятельств происшествия и проведения соответствующих следственных действий на место была вызвана следственно-оперативная группа. При осмотре автомобиля следователями были обнаружены и изъяты вещи, с помощью которых, вероятно, было совершено разбойное нападение», - рассказали в управлении.