Дайджест основных новостей региона за 16 - 22 ноября.

Жители харьковской области задолжали за газ более двух миллиардов гривен

В Харькове на рынке провалился асфальт из-за прорыва теплотрассы

В Дергачевском лицее массово отравились дети

Музыканты просят вернуть бесплатный провоз инструментов в общественном транспорте

На проспекте Гагарина мужчина пришел угрожать жене гранатой, но в результате сам лишился кисти

Чтоб «поговорить с депутатами» 19-летний житель Харьковской области устроил дебош под зданием ХОГА

Судья перенес заседание на 4 декабря и отметил, что неявка не будет основанием для не рассмотрения дела.Всего, по данным компании, по состоянию на 1 ноября 2020 года сумма долга бытовых потребителей Харькова и области за потребленный природный газ составляет 2,327 миллиарда гривен.В течение четырех месяцев власти планируют установить по одному такому аппарату на всех станциях.В частности, концентраторы поступят в опорные больницы Волчанского, Чугуевского, Изюмского, Балаклейского, Купянского, Лозовского, Красноградского, Первомайского, Богодуховского районов.Происшествие случилось на рынке в районе ТРЦ "Украина". Из-за прорыва теплотрассы кусок асфальта между двух магазинов провалился. К счастью, обошлось без пострадавших.В учреждении выявлен ряд нарушений, из-за чего на директора лицея составлен протокол.Соответствующая петиция была зарегистрирована на сайте Харьковского городского совета.Как сообщили в полиции, мужчина пришел к бывшей жене, якобы за долгом, вооруженный тремя гранатами РГД-5.В отношении парня завели уголовное дело по статье за хулиганство.