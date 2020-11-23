Об этом рассказали в КП "Харьковводоканал".

Киевский район:ул. Молодежная (пос. Лесной) (ч/с), пос. Лесной (ч/с), ул. Горького (пос. Лесной) (ч/с), ул. Менделеева (ч/с), пр. Жуковского, 7, 9, 11, 13, 15, ул. Академика Проскуры, 5-г (п. №2, стояк) до 20:00 23.11.20 г.

Московский район:пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 47/19 (п. №2, стояк), ул. Познанская, 1 (п. №1, стояк), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 90 (п. №2, стояк), пр. Тракторостроителей, 126-б (п. №2, стояк), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 59-г (п. №4) до 20:00 23.11.20 г.

Новобаварский район:пер. Лизы Чайкиной, 1(п. №1) до 20:00 23.11.20 г.

Основянский район:пер. Армянский, 1/3, ул. Кооперативная, 13/2 до 20:00 23.11.20 г., ул. Грозненская, 46 (п. №1, стояк) до 20:00 24.11.20 г.

Слободской район:б-р Жасминовый (ул. Слинько), 18 (п. №1, стояк), пр. Петра Григоренко, 12-а (п. №2, стояк), б-р Жасминовый (ул. Слинько), 20-а (п. №1, стояк), проезд Садовый, 16 (п. №1) до 20:00 23.11.20 г.

Холодногорский район:ул. Благовещенская (Карла Маркса), 38-е (п. №1, стояк), ул. Ильинская, 67 (п. №4, стояк), ул. Новый Быт, 41 (п. №3) до 20:00 23.11.20 г.

Шевченковский район:ул. Минская (ч/с), пер. Минский (ч/с), ул. 23 Августа, 22 (п. №3, спаренный стояк), ул. Есенина, 7 (п. №3, спаренный стояк), ул. Отакара Яроша, 23 (п. №1,2, спаренный стояк), ул. Бакулина , 3-а (п. №2,3, спаренный стояк), ул. Ахсарова, 18 (п. №6, стояк), ул. Отакара Яроша, 27-а (п. №1, спаренный стояк), пр. Людвига Свободы, 39 (п. №7, стояк), ул. 23 Августа, 59 (п. №1, стояк), пр. Победы, 70 (п. №8, стояк), ул. Шатиловская (Ленина), 29 (п. №3, стояк) до 20:00 23.11.20 г.

Как сообщили в пресс-службе коммунального предприятия, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Немышлянского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:ул. Краснодарская, 171-а,б, ул. Благодатная, 2 до 20:00 23.11.20 г.А также: