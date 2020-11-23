Руководству завода выдвинули ультиматум.На неофициальной странице ГП «Завод «Электротяжмаш» опубликовано заявление трудового коллектива предприятия к руководству, в котором работники заявляют об отсутствии работы и зарплаты третий месяц.
По словам руководства, проблему пытаются решить с властями, однако никаких продвижений в этом направлении нет.
На встрече с коллективом директор предприятия Виктор Бусько также заявил об экономии в размере 10 млн грн, средства от которой будут направлены на погашение долгов по зарплатам. Однако, на вопрос сотрудника о том, есть ли смысл оставаться на работе или увольняться из-за его краха, Бусько ответил: «Это ваше решение, я заставлять насильно никого не буду».
Как сообщает РБК со ссылкой на экспертов, председателю Харьковской областной администрации Алексею Кучеру нет дела до экономических и социальных проблем города и области.
«Электротяжмаш» - это иллюстрация наплевательства и безответственности, когда Киев не видит, что происходит в стране дальше столичного Печерска, Липок и «Велюра», - описал происходящие на предприятии эксперт Владимир Цыбулько.