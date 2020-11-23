Правоохранители отчитались об антикоррупционной работе за 2020 год.

Согласно официальной информации, из 674 правонарушителей к ответственности привлечены лишь 352 человека, на которых наложено взыскание в виде штрафа на общую сумму 122 тысячи гривен.«В частности, установлено, что председатель одного из сельских советов Волчанского района области, вопреки требованиям Закона Украины «О предотвращении коррупции» подписывал распоряжения о личном премировании за счет бюджетных средств. В результате указанный человек больше, чем год незаконно получал премии на общую сумму более 100 тысяч гривен», - рассказали в областной прокуратуре.Также, по словам правоохранителей, за аналогичные нарушения были привлечены к административной ответственности и несколько других глав местных советов.