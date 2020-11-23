Полиция разыскивает Анну Фесун.

Сотрудники Московского районного отделения полиции устанавливают местонахождение 16-летней Анны Фесун, которая 22 ноября ушла из дома и не вернулась.на вид 16-17 лет, рост 178 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.в парку темно-серого цвета с зеленым оттенком, серый свитер, черные джинсы. У девушки стрижка с выбритыми висками, челка.Уважаемые граждане, если вам известна информация о местонахождении разыскиваемой, просим сообщить Московский отдел полиции по телефонам:или другим доступным способом.