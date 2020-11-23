«Парашютизм» в избирательном процессе, на политическом сленге называют баллотирования кандидатов в округах, к которым они не имеют отношения.

Обсерватория демократии провела исследование минувших местных выборов в Харьковский областной совет, оценивая партийных кандидатов по «индексу парашютизма». В результате волеизъявления жителей региона мандаты распределились между партиями: «Блок Кернеса-Успешный Харьков», который получил 46 мандатов, «Оппозиционная платформа - За життя» - 29, «Слуга народа» и «Блок Светличной« Вместе! » - по 17 мандатов и «Европейская солидарность» - 11.Оценив данные всех кандидатов из избирательных списков пяти партий, которые прошли в Харьковский облсовет, аналитики подсчитали, какие партии были более склонны к привлечению «парашютистов» в свои списки на выборах, а какие - меньше.Минимальный индекс оказался у «Блока Светличной «Разом!» - 0,052. Индекс других партий составил: у «Европейской солидарности» - 0,1; у «Блока Кернеса-Успешный Харьков» - 0,159; у «Слуги народа» - 0,169, у «Оппозиционной платформы - За життя» - 0,225.