Несколько дней назад о пропаже 80-летней женщины сообщили родные.

Как рассказали в пресс-службе патрульной полиции, вечером, 22 ноября, патрульные Владимир Магисян и Александр Остапенко осуществляли пешее патрулирование улицы Полтавский Шлях, где они увидели лежащую в снегу женщину, которой сразу же начали оказывать помощь.Женщина объяснила, что она поскользнулась, упала и не могла самостоятельно подняться. Инспекторы поинтересовались, что она делает на улице ночью. Гражданка не могла внятно объяснить, куда она направлялась и считала, что находится в городе Дергачи.Патрульные установили, что похожа по описанию 80-летняя женщина разыскивается Дергачевским отделом полиции. Несколько дней назад она ушла из дома и не вернулась. Патрульные доставили женщину в отдел полиции, откуда ее забрали родные.