Для решения ситуаций медикам пришлось воспользоваться экстренной кнопкой для вызова полиции.

Как рассказали в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, случай произошел 22 ноября.«В 22:04 в службу «103» поступил вызов в один из районов Харькова о том, что в экстренной медицинской помощи нуждался 60-летний мужчина, после того, как его избил сын. Во время оказания помощи пострадавшему, в комнату ворвался агрессивно настроенный сын и пытался продолжить бить отца, угрожал и бросался на медицинских работников. По прямому вызову бригады на место происшествия в считанные минуты прибыл наряд полиции. Сейчас продолжаются проверки. Пострадавшего мужчину госпитализировали в лечебное учреждение», - рассказали в учреждении.