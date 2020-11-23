Спустя 75 лет боеприпасы продолжают угрожать жизнями жителей региона.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, накануне, 22 ноября, пиротехнические группы аварийно-спасательного отряда специального назначения проводили работы по обследованию территории области для выявления и обезвреживания взрывоопасных предметов времен минувшей войны. В частности, работы проводились на территории поселка Васищево, а также Новобаварского района города Харькова.Всего было обнаружено восемь боеприпасов, среди которых артснаряд калибром 152 мм, шесть минометных мин калибра 82 мм и авиабомба SD-2. Все опасные находки были вывезены на специальный подрывную площадку и уничтожены.