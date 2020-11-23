Соответствующий договор был опубликован в системе электронных закупок ProZorro.Как сообщает «Харьковский антикоррупционный центр», Харьковское областное коммунальное производственно-эксплуатационное предприятие «Госпром» заключило соглашение с ФОП Тютюн Павел Павлович по поставкам аппаратуры для видеозаписи и воспроизведении стоимостью 2,5 миллиона гривен.
Система отображения результатов голосования, видеоконференций и проведения телетрансляций должна включать восемь дисплеев Profyline VW5588L-H, четыре видеокамеры Avonic CM40-W, планшет Apple iPad 10.2 "Wi-Fi + Cellular 32GB 2020, коммутаторы, адаптеры, роутер, крепления и т.д.