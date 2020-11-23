Всего правоохранители зафиксировали 104 правонарушения.

В полиции отметили, что для контроля за выполнением карантинных ограничений были сформированы 95 рейдовых групп, в состав которых вошли 250 полицейских и представители Госпродпотребслужбы.Работники полиции проверили 627 ресторанов и кафе, 134 рынка, 440 магазинов, 105 перевозчиков, 19 - общежитий, 170 мест отдыха и 86 других объектов.В частности, выявлено 104 правонарушения, по которым составлено 87 административных протоколов по статье 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях. По другим фактам проводятся проверки.