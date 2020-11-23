Информация была опубликована Главным управлением статистики.

Согласно официальным данным, с января по сентябрь 2020 года на территории Харьковской области были зафиксированы 30423 случая смерти, среди них:Некоторые инфекционные и паразитарные болезни - 202 человекаиз них туберкулез - 134болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) - 49Новообразования - 4229из них злокачественные - 4203Болезни крови и кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм - 13Эндокринные болезни, расстройства питания и нарушения обмена веществ - 77из них сахарный диабет - 73Психические расстройства и расстройства поведения - 24из них расстройства психики и поведения вследствие употребления алкоголя - 14Болезни нервной системы - 114Болезни системы кровообращения - 21060из нихишемическая болезнь сердца - 15932алкогольная кардиомиопатия - 281цереброваскулярные болезни - 3759Болезни органов дыхания - 579из них грипп и пневмония - 437Болезни органов пищеварения - 1186из них алкогольная болезнь печени - 46Болезни кожи и подкожной клетчатки - 56Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани - 14Болезни мочеполовой системы - 159Беременность, роды и послеродовой период - 1Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде - 50Врожденные пороки развития, деформации и хромосомные аномалии - 61Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках - 678Внешние причины смерти - 1497из нихтранспортные несчастные случаи - 157случайное утопление и погружение в воду - 41несчастные случаи, вызванные действием дыма, огня и пламени - 26случайное отравление, вызванное ядовитыми веществами (кроме алкоголя) - 39случайное отравление и действие алкоголя - 70умышленно самоповреждения - 148последствия нападения с целью убийства или нанесения повреждения - 71Коды для особых целей - 401COVID-19, вирус идентифицирован - 387COVID-19, вирус не идентифицирован - 14