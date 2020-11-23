Информация была опубликована Главным управлением статистики.Согласно официальным данным, с января по сентябрь 2020 года на территории Харьковской области были зафиксированы 30423 случая смерти, среди них:
Класс I. Некоторые инфекционные и паразитарные болезни - 202 человека
из них туберкулез - 134
болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) - 49
Класс II. Новообразования - 4229
из них злокачественные - 4203
Класс III. Болезни крови и кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм - 13
Класс IV. Эндокринные болезни, расстройства питания и нарушения обмена веществ - 77
из них сахарный диабет - 73
Класс V. Психические расстройства и расстройства поведения - 24
из них расстройства психики и поведения вследствие употребления алкоголя - 14
Класс VI. Болезни нервной системы - 114
Класс IХ. Болезни системы кровообращения - 21060
из них
ишемическая болезнь сердца - 15932
алкогольная кардиомиопатия - 281
цереброваскулярные болезни - 3759
Класс Х. Болезни органов дыхания - 579
из них грипп и пневмония - 437
Класс ХI. Болезни органов пищеварения - 1186
из них алкогольная болезнь печени - 46
Класс XII. Болезни кожи и подкожной клетчатки - 56
Класс ХIII. Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани - 14
Класс ХIV. Болезни мочеполовой системы - 159
Класс ХV. Беременность, роды и послеродовой период - 1
Класс ХVI. Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде - 50
Класс ХVII. Врожденные пороки развития, деформации и хромосомные аномалии - 61
Класс ХVII. Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках - 678
Класс ХХ. Внешние причины смерти - 1497
из них
транспортные несчастные случаи - 157
случайное утопление и погружение в воду - 41
несчастные случаи, вызванные действием дыма, огня и пламени - 26
случайное отравление, вызванное ядовитыми веществами (кроме алкоголя) - 39
случайное отравление и действие алкоголя - 70
умышленно самоповреждения - 148
последствия нападения с целью убийства или нанесения повреждения - 71
Класс ХХII. Коды для особых целей - 401
COVID-19, вирус идентифицирован - 387
COVID-19, вирус не идентифицирован - 14