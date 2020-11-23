Алексея Кучера заметили в закрытом ресторане вместе с сыном Кернеса.Как сообщает издание NewsRoom, председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер был замечен журналистами в Fabrika.space на улице Благовещенской, куда в то же самое время приехал старший сын Геннадия Кернеса - Кирилл.
«Мужчина надел маску и в сопровождении охранника зашел внутрь. Еще через полчаса из здания вышел глава Харьковской ОГА Алексей Кучер. Он быстро сел в припаркованный Land Cruiser с номерами 0257 и уехал в сторону сквера «Стрелка». Как удалось выяснить Newsroom, машина зарегистрирована на Михаила Добкина. По данным наших источников, именно с ним встречался руководитель региона», - сообщается в публикации.
Журналисты уточняют, что Кучер никак не прокомментировал свою встречу, а сын Кернеса, по его же словам, посещал в здании популярный в городе барбершоп.
Фото: NewsRoom