В результате столкновения пострадал мужчина.

Как сообщили в полиции, около 12:00 на кольцевой дороге возле съезда на проспект Гагарина произошло столкновение автомобилей «Renault Magnum», «МАЗ» и маршрутного автобуса «Богдан», которые двигались в попутном направлении.Предварительно правоохранители установили, что 70-летний водитель автомобиля «Renault Magnum», съезжая с кольцевой дороги на проспект Гагарина, остановил свой грузовик, чтобы предоставить преимущество в движении встречному транспорту. В это время водитель почувствовал сильный удар в заднюю часть своего автомобиля. Когда он вышел из транспортного средства, то увидел, что в его авто врезался автобус «Богдан», в который в свою очередь выехал грузовик «МАЗ».В результате ДТП в больницу с ушибами был доставлен 54-летний водитель автобуса.