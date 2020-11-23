Коминтерновский районный суд Харькова поддержал позиция прокуратуры и избрал мера пресечения в виде содержания под стражей харьковчанину, который подозревается в покушении на умышленное убийство бывшей жены.

Согласно официальным данным следствия, 20 ноября 51-летний житель Харькова, находясь в квартире бывшей жены, требовал 5000 долларов США, которые женщина якобы задолжала ему. Одновременно с этим, мужчина угрожал ей убийством.«Он вышел во двор дома и забросил в окна квартиры, в которой находилась женщина, две гранаты, в результате чего потерпевшая получила ушиб подбородка. В дальнейшем, находясь на детской площадке, он взорвал третью гранату. Взрывом ему оторвало кисть левой руки. Мужчина получил множественные осколочные ранения живота и конечностей. Его госпитализировали в больницу. В настоящее время состояние подозреваемого удовлетворительное», - сообщили в ведомстве.Мужчина задержали и сообщили о подозрении, после чего суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Заседание проводилось в режиме видеоконференции, поскольку подозреваемый находился в помещении медицинского учреждения.Если его вина будет доказана в суде, подозреваемого ждет наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.