В совершении преступления подозревается 44-летний сосед девочки.

Как сообщили в отделе коммуникаций областного главка, 18 ноября в полицию поступило сообщение от 33-летней женщины о том, что в доме по улице Академика Павлова мужчина изнасиловал ее 15-летнюю дочь. В тот же день правоохранители открыли уголовное производство по статье за изнасилование.Полицейским девушка пояснила, что с вечера 17 ноября до утра 18 ноября находилась в квартире соседа. Мужчина силой затащил ее в дом. Угрожая физической расправой, он связал ее и изнасиловал.19 ноября следователями было открыто еще одно уголовное производство факту незаконного лишение свободы, а также провели неотложный обыск в квартире злоумышленника, во время которого обнаружили и изъяли вещественные доказательства.20 ноября мужчине заочно сообщили о подозрении в совершении преступлений, и спустя три дня установили местонахождение 44-летнего злоумышленника, который скрывался в поселке Великий Бурлук.В этот же день суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит до 12 лет лишения свободы.