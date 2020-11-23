В результате столкновения с автомобилем пешеход погиб на месте.

Как рассказали в пресс-службе областного управления нацполиции, 25-летний водитель автомобиля «Mercedes-Benz E200» двигался со стороны проспекта Московского в направлении улицы Олимпийской, в ходе чего сбил мужчину, который перебегал проезжую часть по пешеходному переходу на красный сигнал светофора. Пешеход получил травмы черепной коробки и погиб на месте.На данный момент Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Немышлянскойго районного отделения полиции. Все обстоятельства ДТП и личность погибшего устанавливаются. Кроме того, следователи решают вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.